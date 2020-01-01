لأول مرة منذ 2015.. الإسكان تبدأ حجز 2714 شقة بـ"دار مصر" 12 يناير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بدء تلقي طلبات الحجز لشقق مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، للدور الأراض والأخير فقط في 8 مدن جديدة، يوم 12 يناير المقبل.

وبهذا الإعلان يعتبر الطرح الأول منذ عام 2015 الذي تم طرح به المرحلة الثانية من المشروع.

ويبدأ حجز شقق دار مصر، يوم الأحد 12 يناير الجاري بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - بدر - السادات - 15 مايو- العبور- برج العرب الجديدة)، ويشمل الطرح 2714 وحدة بمساحات 100 متر و150 متر.

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وحددت هيئة المجتمعات العمرانية 50 ألف جنيه مقدم حجز لكل الوحدات بكل المدن، حيث يتم سحب كراسات الشروط من فروع بنك التعمير والإسكان ثم إداع مقدم الحجز، ليتم بعد ذلك التقديم على الموقع الإلكتروني للهيئة بموجب إصال التقديم من خلال ( https://www.hdb-reservation. com ).

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية طرحت المرحلة الأولى من المشروع نهاية 2014 بإجمالي 30 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، (6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والسادات).

وجاء طرح المرحلة الثانية في شهر أكتوبر 2015 بواقع 25 ألف وحدة في 12 مدينة جديدة، (مدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، 15 مايو)، وتم البدء تسليم وحدات المرحلة الأولى في أكتوبر 2017.

وتراوح سعر المتر في القاهرة الجديدة بين 3900 إلى 4250 جنيهًا، وسعر المتر فى مدينة دمياط الجديدة 3700 جنيه، سعر المتر فى مدينة 6 أكتوبر 3400 جنيه، سعر المتر فى مدينة الشروق 3100 جنيه، سعر المتر فى مدينة العبور 2900 جنيه، سعر المتر فى مدينة مدينة العاشر من رمضان 2700 جنيه، سعر المتر فى مدينتى بدر والسادات 2550 جنيها، سعر المتر فى مدينة الشيخ زايد 4 آلاف جنيه، سعر المتر فى مدينة 15 مايو 2800 جنيه، سعر المتر فى مدينة برج العرب الجديدة 2700 جنيه.