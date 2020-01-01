كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو" يتهم "إرهابيين" بالهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الهجوم على سفارة بلاده في بغداد، بأنه صنعه إرهابيين بدعم من إيران.

وقال "بومبيو"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هجوم اليوم تم تنسيقه من قبل إرهابيين - أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي - وبدعم من حليفين لإيران، هادي العماري وفالح الفياض"، واضاف "تم تصويرهم جميعا أمام سفارتنا".

واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني.

Advertisements

وفي وقت سابق، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية اقتحام سفارة بلاده في بغداد.

وقال ترامب، في تغريدة له على "تويتر": "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تنظيم هجوم على سفارتنا في بغداد، ونتوقع من قوات الأمن العراقية أن تحمي السفارة".

وتابع: "هجماتنا كانت ردا على قتل إيران لمقاول مدني أمريكي وإصابة الآخرين، ولن نتوقف عن الرد بحزم على أفعالها".