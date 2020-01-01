كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: لا أتوقع حربًا مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يتوقع حربًا مع إيران، وفقا لخبر عاجل نشرته وكالة أنباء رويترز.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مشاة البحرية الأمريكية تعاملوا جيدا مع الوضع في العراق وأوجه شكري للحكومة العراقية.

واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني.

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وفي وقت سابق، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية اقتحام سفارة بلاده في بغداد.

وقال ترامب، في تغريدة له على "تويتر": "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تنظيم هجوم على سفارتنا في بغداد، ونتوقع من قوات الأمن العراقية أن تحمي السفارة".

وتابع: "هجماتنا كانت ردا على قتل إيران لمقاول مدني أمريكي وإصابة الآخرين، ولن نتوقف عن الرد بحزم على أفعالها".