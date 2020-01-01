كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية اليونانية تتابع ختطاف 8 بحارة في هجوم على ناقلة نفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسلحون، باختطاف 8 بحارة في هجوم على ناقلة نفط يونانية كانت ترسو في مدينة "ليمب" بالكاميرون، وعلى متنها 28 بحارًا.

أسفر الهجوم عن اختطاف 8 بحارة، وإصابة آخر، وفقا لبيان أصدرته وزارة التجارة البحرية اليونانية.

أوضحت الوزارة، أن ناقلة النفط تعود ملكيتها لإحدى الشركات اليونانية، والبحارة المختطفين بينهم القبطان، واثنين فلبينيين وأوكراني.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ وزير التجارة البحرية اليوناني يوانيس بلاكيوتاكيسو الذي يتابع الأمر مع وزارة الخارجية اليونانية.