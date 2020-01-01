شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: لا أتوقع ولا أريد حربًا مع إيران والان نبدء بالتفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه لا يريد ولا يتوقع حربا مع إيران بعدما هدد في وقت سابق بالانتقام من طهران في أعقاب احتجاجات عنيفة قادتها جماعات مسلحة مدعومة من إيران أمام السفارة الأمريكية في بغداد.
ولدى سؤاله عن احتمال تصاعد التوتر إلى حرب مع إيران، قال ترامب للصحفيين "هل أريد؟ لا. أريد السلام وأحب السلام. ويجب أن ترغب إيران في السلام أكثر من أي شخص آخر. لذلك أنا لا أرى ذلك يحدث".
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