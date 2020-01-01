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شكرا لقرائتكم خبر عن احترازات أمنية.. «إسبر»: سنرسل 750 جنديا لحماية السفارة والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترسل نحو 750 جنديا على الفور إلى سفارتها في العراق ردا على احتجاجات عنيفة ومحاولة اقتحام المبنى.
وقال إسبر في بيان إنه أمر بنشر كتيبة مشاة من قوة الرد السريع التابعة للفرقة 82 المحمولة جوا.
علاوة على ذلك، قال إسبر إن هناك قوات إضافية جاهزة لإرسالها في الأيام القليلة القادمة.
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