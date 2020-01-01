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واشنطن ترسل 750 جنديا للشرق الأوسط لحماية منشآتها

الأربعاء 1 يناير 2020

أكد مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، الأربعاء، أن واشنطن ستنشر قوات إضافية في الشرق الأوسط لحماية منشآتها التي تتعرض لتهديدات متزايدة بعد الهجوم على سفارتها في بغداد.



وقال إسبر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن ما يقرب من 750 جنديًا سينتشرون في منطقة الشرق الأوسط فورًا".

وأضاف: "قوات إضافية من قوة الاستجابة الفورية مستعدة للانتشار خلال الأيام المقبلة".

وأوضح أن نشر القوات يأتي كرد فعل مناسب ووقائي ضد التهديدات المتزايدة التي تواجه الأمريكيين والمنشآت مثلما حدث مع السفارة الأمريكية في بغداد.

وأشار إلى أنه بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرحت بنشر كتيبة المشاة من قوة الاستجابة الفورية لمنطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية كردٍ على الأحداث الأخيرة في العراق.

وكان مسؤول أمريكي أعلن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة أرسلت 500 جندي إضافي إلى الكويت على خلفية الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.

ورجح المسؤول الأمريكي إرسال الجنود لاحقا إلى العراق، بحسب تصريحات أدلى بها لوكالة فرانس برس.

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وقال المسؤول مشترطا عدم كشف هويته، إنه في نهاية المطاف: "يمكن نشر ما يصل إلى 4000 جندي في المنطقة"، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل طهران تدفع "ثمنا باهظا" بعد اقتحام آلاف العراقيين المؤيدين لإيران السفارة الأمريكية في بغداد.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده اتخذت إجراءات أمنية إضافية لمواجهة الأخطار التي تواجه منشآتها في بغداد.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن أولويتنا الأولى هي سلامة وأمن الموظفين الأمريكيين".

وأضاف: "لقد تصرفت الولايات المتحدة بسرعة وحكمة وحزم، واتخذت تدابير أمنية إضافية للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها الدبلوماسيون والمرافق الأمريكية في بغداد".

والثلاثاء، اقتحمت عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني.

ويأتي هذا بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون في كتائب حزب الله العراقي، مساء الأحد، في ضربات جوية أمريكية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

والأحد، شن الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت 5 منشآت للمليشيا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت 3 مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.