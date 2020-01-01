مقتل 4 دواعش بالموصل في اشتباكات مع الأمن العراقي

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وكالة الأنباء الألمانيةالأربعاء 2020/1/1 05:42 ص بتوقيت أبوظبي
عناصر تنظيم داعش الإرهابي - أرشيفية
أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية، مقتل 4 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات قرب الحدود السورية شمال غرب مدينة الموصل.
وقال المقدم سلام العكيدي بمحافظة نينوى، مساء الثلاثاء، إن "القوات الأمنية المحلية اشتبكت مع عصابات داعش الإرهابية شمال غرب الموصل، وتمكنت من قتل 4 دواعش تسللوا إلى البلاد عبر الحدود السورية".
وأضاف العكيدي أن "القوات الأمنية مستمرة في عملية المداهمة والتفتيش داخل المنطقة؛ للبحث عن بقية عناصر داعش والقضاء عليهم".
وفي سياق آخر، عثرت القوات الأمنية، الثلاثاء، أيضا على مقبرة جماعية ضمت رفاة 30 من ضحايا تنظيم داعش أثناء عملية البحث عن بقايا العبوات والمتفجرات المزروعة من بقايا مخلفات التنظيم الإرهابي داخل قضاء الحضر على بعد 90 كلم جنوب الموصل.
وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.
ولا يزال عناصر التنظيم الإرهابي يشكلون تهديدا أمنيا في العديد من المناطق رغم إعلان القضاء على داعش عسكريا في العراق نهاية عام 2017، بعدما كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.
وبعد انهيار حلم إقامة الخلافة المزعومة تحول تنظيم داعش إلى هجمات الكر والفر، بهدف تقويض حكومة بغداد.
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