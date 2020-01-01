شكرا لقرائتكم بومبيو ينشر صور مسؤولي الهجوم على السفارة ويصفهم بالإرهابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وهادي العامري وفالح الفياض بقيادة الهجوم على السفارة الأمريكية ووصفهم بالإرهابيين وقام بنشر صورهم على حسابه في تويتر أثناء قيادتهم عملية الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال في تويتر" لقد تم تنظيم الهجوم اليوم من قبل الإرهابيين - أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي - وحرض عليه وكلاء إيران وهم هادي العماري وفالح الفياض. جميع صورهم وهم خارج سفارتنا".

وفي لقاء مع الفوكس نيوز اتهم وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو ميلشيات إيران بالمسؤولية الكاملة عن الهجوم قائلا إن هناك إرهابيون شاركوا في الهجوم وهم على قوائم الإرهاب الأمريكية.

ودعا إلى التفريق بينها المتظاهرين العراقيين الحقيقيين في ميدان التحرير وبين الميلشيات التي حاولت اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.

ونفى أي نية لإخراج القوات الامريكية في العراق أو إخلاء السفارة الامريكية في بغداد بل توقع تعزيز هذه القوات وتعزيز الأصول الامريكية في المنطقة لمواجهة سلوك إيران الخبيث.