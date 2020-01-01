أستراليا تستعين بعناصر من الجيش في بلدات متضررة من حرائق الغابات

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني - (د ب أ):
دفعت أستراليا بعناصر من الجيش إلى بلدات منكوبة بحرائق الغابات لمساعدة آلاف الأشخاص العالقين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات أن مروحيات وسفنا تابعة للقوات البحرية يتم إرسالها إلى منطقة إيست جبسلاند في ولاية فيكتوريا، حيث تقطعت السبل بنحو أربعة آلاف شخص هناك جراء الحرائق.
وتم تنكيس الأعلام على جسر ميناء سيدني حدادا على أرواح ضحايا حرائق الغابات التي وقعت بشرق أستراليا.
وأودت الحرائق بحياة 12 شخصا ودمرت أكثر من ألف منزل على مستوى أستراليا خلال الأسابيع الستة الماضية.
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