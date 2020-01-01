فوكس نيوز: واشنطن تستعد لنشر 4 آلاف جندي في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
ذكرت شبكة فوكس نيوز مساء الثلاثاء أن الولايات المتحدة تستعد لنشر أربعة آلاف جندي في الشرق الأوسط، في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد.
ونقلت الشبكة عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) لم تكشف عن هوياتهم أن 500 جندي أمريكي في طريقهم إلى الكويت بالفعل.
وأوضحت أن البنتاجون ستصدر بيانا بشأن نشر تلك القوات خلال الساعات القليلة القادمة.
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