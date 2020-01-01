زعيم كوريا الشمالية: العالم سيشهد "سلاحا استراتيجيا جديدا" قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إن العالم سيشهد "سلاحا استراتيجيا جديدا" في المستقبل القريب، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الثلاثاء.
وقال كيم إن بيونج يانج ستواصل تطوير مثل هذا السلاح ما لم تغير الولايات المتحدة سياساتها تجاهها، حسب بيان نقلته يونهاب عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
ولم يغلق كيم الباب أمام المفاوضات، قائلا إن منظور "الردع النووي" للبلاد سيعتمد على مبدأ واشنطن.
وترأس كيم اجتماعا لكبار مسؤولي الحزب الحاكم على مدار الأيام الماضية، حسب تقارير أوردتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
ولا تزال حدة التوترات مرتفعة بين بيونج يانج وواشنطن بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي والتجارب الصاروخية المتكررة.
وتوقفت المفاوضات الخاصة بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بعد قمة فاشلة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيتنام خلال فبراير.
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