محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه/واشنطن - (د ب أ):
قالت رئيسة تايوان تساي إنج ون صباح اليوم الأربعاء إنها لن تقبل بسياسة "بلد واحد ونظامان" التي تروج لها الصين.
وأضافت تساي في كلمة بمناسبة العام الميلادي الجديد في تايبيه: "لقد أظهرت هونج كونج أن بلد واحد ونظامان (فكرة) غير قابلة للتحقيق"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت إلى أن "الحكومة سوف تدعم الشركات التي تضررت من سياسة الصين تجاه تايوان".
وتابعت: "تواجه تايوان تحديات كبيرة جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة تايوان: لن نقبل بسياسة "بلد واحد ونظامان " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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