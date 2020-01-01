اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي الحكومة لمناقشة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وعرض تقارير الوزارات المختلفة بشأن المشروعات المنفذة بالمحافظات وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي تهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، حيث تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك على النحو الذي تُبينه اللائحة التنفيذية.​

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