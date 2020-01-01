أهالي كفر الشيخ يحتفلون برأس السنة على طريقتهم الخاصة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

احتفل أهالي كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بليلة رأس السنة على أغاني الدي جي وحلقات الرقص المتواصلة في الميادين العامة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك بعد تجمعهم في الميادين، انتظارًا لحلول الدقائق الأولى من العام الجديد 2020.

وشهدت الاحتفالات بليلة رأس السنة الجديدة، حرق بعض الشباب والصبية، إطارات السيارات، في بعض الميادين العامة، مثل الميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق، تجاه مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وكسر الزجاج، وإشعال عبوات المبيدات، بينما وقفت سيدات في شرفات منزلهن، بالقاء "قلل" فخار، في إشارة منهم لوداع السنة الماضية 2019".

وكان المهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أعلن أمس الثلاثاء، رفع درجات الأستعدادات بمدن ومراكز المحافظة، خلال الاحتفالات بليلة رأس السنة، وأعياد الكريسماس، وفق توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.