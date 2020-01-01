أقباط السويس يتوافدون على الكنائس للمشاركة في قداس رأس السنة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:
شهدت كنائس السويس في ليلية رأس السنة الميلادية، توافد آلاف المصلين لحضور القداس وسط تواجد أمني مكثف بمحيط الكنائس وعلى البوابات.
وشارك في الصلاة القمص أنطونيوس ميلاد وكيل المطرانية والآباء كهنة كنيسة العذراء مريم، حيث تركزت الكلمات في هذه المناسبة على الدعاء بأن يبارك الله مصر ويجعل هذه السنة مليئة بالخير بالبر والخير.
ودعا وكيل مطرانية السويس بحلول المحبة والخير والسلام في كل أنحاء مصر وأن تسود المحبة بين الناس في العالم.
وفي السياق تفقدت القيادات الأمنية، أعمال التأمين أعمال التأمين على كنائس السويس للوقوف على جاهزية القوات، وتطبيق إجراءات التأمين واستخدام البوابات الإلكترونية في فحص المترددين على الكنائس وفحص حقائب السيدات بمعرفة الشرطة النسائية.
وأغلق أمن السوس، الشوارع الفرعية المحيطة بالكنائس، مع فرض حزام أمني يخلو من المركبات.
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