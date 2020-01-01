كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجيش الأمريكي يرسل مزيد من القوات إلى الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قررت إرسال المزيد من الجنود إلى الكويت، بعد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.

واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني.

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وفي وقت سابق، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية اقتحام سفارة بلاده في بغداد.

وقال ترامب، في تغريدة له على "تويتر": "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تنظيم هجوم على سفارتنا في بغداد، ونتوقع من قوات الأمن العراقية أن تحمي السفارة".

وتابع: "هجماتنا كانت ردا على قتل إيران لمقاول مدني أمريكي وإصابة الآخرين، ولن نتوقف عن الرد بحزم على أفعالها