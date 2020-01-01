- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
صور: يونس الميموني
ارتفعت حصيلة الحريق الذي شب، قبل قليل، في مقهى للشيشة، في طنجة، إلى قتيلتين، فيما أصيب اثنين آخرين بحروق متفاوتة الخطورة.
الحريق شب داخل مقهى للشيشة الموجود في كورنيش البلايا، بينما كان الزوار يحتفلون بنهاية العام.
وبحسب المعلومات المتوفرة ل”اليوم24″ فإن الأمر يتعلق بمحل “75” الذي كان زواره يحتفلون بنهاية السنة.
ويشهد محيط المقهى في هذه اللحظات حالة استنفار قصوى، حيث من المنتظر أن يحل بعين المكان عدد من المسؤولين في المدينة، على رأسهم والي جهة الشمال محمد امهيدية.
ونقلت سيارة إسعاف المصابين إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما تم إيداع الجثتين بمستشفى دوق دي طوفار.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق مقهى الشيشة في طنجة…حصيلة القتلى ترتفع إلى اثنين وحالة استنفار بالمدينة- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.