شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو.. ارتفاع حالات الإصابة بالإيبولا إلى 3 آلاف والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت اللجنة الكونغولية الخاصة بالإيبولا في أرقام نشرتها أمس، أنه توجد حاليًا 341 حالة يشتبه فيها، مشيرة إلى أن التحقيقات فيها ما تزال قائمة، وأن ولايتي "شمال كييفو" و"إيتوري" بشرق البلاد، تعدان الأكثر معاناة من "الإيبولا".
وتعاني المناطق الشرقية بالكونغو الديمقراطية من اضطرابات أمنية بسبب الهجمات التي تنفذها مجموعات مسلحة، خلّفت مئات القتلى، ومن بينهم عناصر من البعثات الصحية التي تقدم خدمات للمصابين بـ"الإيبولا".
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