شكرا لقرائتكم خبر عن «الأغذية العالمي»: نخوض معارك كبيرة في 2020 والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أنه في بعض البلدان "نرى الصراع وعدم الاستقرار يتحدان مع الظروف المناخية القاسية لإجبار الناس على ترك منازلهم ومزارعهم وأماكن عملهم، لافتاً إلى أنه في بلدان أخرى تحدث صدمات المناخ إلى جانب الانهيار الاقتصادي وتترك الملايين على شفا الفقر والجوع.
وأبان أن التقرير الصادر عن البرنامج يبرز التحديات الخطيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على مدى الأشهر الستة المقبلة، حيث تبرز كل من زيمبابوي وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة الساحل الوسطى عندما يتعلق الأمر باحتياجات الأطفال الجياع والنساء والرجال.
وأفاد أن تقرير برنامج الأغذية العالمي يشير إلى أن الوضع في زيمبابوي، يزداد خطورة وسط اقتصاد آخذ في الانهيار، حيث يدخل "موسم العجاف" في البلاد ذروته، بينما يكون ندرة الغذاء في أشد حالاته، مع وصول عدد الجياع إلى أعلى مستوياته منذ عقد.
وأوضح بيزلي أن برنامج الأغذية العالمي يقدر حاجته إلى أكثر من 10 مليارات دولار لتمويل جميع عملياته بالكامل في أكثر من 80 دولة حول العالم في عام 2020.
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