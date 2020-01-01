«بعد إقتحام السفارة الأمريكية» .. ترامب يعلن الحرب على النظام العراقي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر ، الحرب على السلطات العراقية بعد اقتحام السفارة الامريكية في بغداد.

وأكد ترامب في تغريدته دعمه للمتظاهرين العراقيين ضد النظام الحالي الذي تسيطر عليه إيران وذلك على غرار رسائل دعمه للتظاهرات التي تندلع في طهران.

وقال الرئيس الأمريكي :"لهؤلاء الملايين من الشعب العراقي الذين يريدون الحرية والذين لا يريدون أن تسيطر عليهم إيران وتتحكم بهم، هذا هو وقتكم".

وحمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية الهجوم على سفارة بلاده في بغداد، وقال: سنحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن الهجوم على السفارة في العراق.