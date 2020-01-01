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تصوير- يونس ميموني
لقيت امرأة مصرعها، وأصيب أخرون، قبل قليل، نتيجة حريق شب في محل للشيشة، في طنجة.
ويتعلق الأمر بمحل “75”، بحي مالاباطا في طنجة، والذي كان زواره يحتفلون بنهاية السنة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن النيران اشتعلت بعد استعمال المفرقعات داخل المحل.
وتسود حالة استنفار كبيرة، حيث سيجت مكان الحادث سيارات الإسعاف والأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر بداية عام دامية في طنجة..قتيلة في حريق شب في محل للشيشة خلال الاحتفال بالعام الجديد -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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