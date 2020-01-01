وزارة الشباب والرياضة ترد على حضور جهة “وهمية” أشغال جمع اللجنة الأولمبية: غير معترف بها ولا تخضع لمواد القانون رقم 30.09

أكدت وزارة الثقافة والشباب والرياضة أن حضور جهة وهمية تطلق على نفسها “الجامعة الملكية المغربية للشيدوليكا م.م.أ والرياضات البديلة” في أشغال الجمع العام العادي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، الذي انعقد يوم 24 دجنبر بالرباط، غير قانوني وغير مسموح به.

وردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول مشاركة هذه “الجامعة” في الجمع العام، نفت الوزارة في بلاغ توضيحي، اليوم الثلاثاء، صلتها بالدعوة الموجهة إلى الجهة المشار إليها، مضيفة أن ذلك الحضور “لا يضفي عليها الشرعية القانونية، ولا يعتبر ذلك من قبيل التزكية الضمنية لها”.

وفي هذ الصدد، يضيف البلاغ، سبق لقطاع الشباب والرياضة أن وجه مراسلة لوزارة الداخلية بتاريخ 13 مارس 2019 في شأن مجموعة من الخروقات التي قامت بها الجهة المذكورة، وذلك بعد تقديم شكاية ضدها لدى النيابة العامة المختصة، من طرف الإدارة يوم 9 مارس تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون وإيقاع جهة رسمية في الغلط والتزوير وادعاء لقب ينظمه القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها.

ودعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة جميع الفاعلين والهيئات الراغبة في ولوج مجال تأطير نشاط، أو عدة أنشطة رياضية، إلى احترام المقتضيات القانونية الشكلية والموضوعية المنظمة لذلك، موضحة أنه ولئن كان تأسيس الجمعيات والجامعات يخضع ابتداء للظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ15 نونبر 1958، فإن استيفاء صفة “الرياضية” بتطلب لزوما الخضوع للشكليات والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، باعتباره نصا خاصا مقدما على النص العام الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.

وخلص بلاغ الوزارة إلى أن الجهة الوهمية المعنية، وتأسيسا على ما سلف، غير معترف بها ولا تخضع لمواد القانون رقم 30.09، مشيرا إلى أنه بالمقابل فإن الجمعية الرياضية المعنية بتنظيم فنون الحرب المختلطة والمعتد بها قانونا هي الجامعة الملكية المغربية لرياضة القتال الحر والمختلط.