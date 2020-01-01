شكرا لقرائتكم خبر عن نداء أممي لمساعدة 342 ألف ليبي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بمواصلة الأمم المتحدة وشركائها تقديم الدعم بما فيه الطعام، والمواد غير الغذائية والمستلزمات الطبية للمحتاجين، مشيرًا إلى أن نحو 3.500 شخص حصلوا على الطعام والمواد غير الغذائية، في حين سيحصل 2.500 شخص على المساعدات في الأيام القليلة القادمة.
ولفت إلى أن 11 مرفقًا صحيًا حصل على المستلزمات الطبية، من بينها التجهيزات المتعلقة بالصدمات والجراحة للاستجابة إلى الحالات المتزايدة بسبب الأعمال العدائية، مفيدًا أن الأمم المتحدة وشركاءها وصلوا إلى أكثر من 226 ألف شخص وقدموا المساعدات لهم منذ بداية الأزمة في أبريل 2019.
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