شكرا لقرائتكم خبر عن «أوراق أفغانستان» تفضح غياب إستراتيجية التدخل الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

وصف روبرت مور، الموظف السابق بالكونغرس، الحقائق التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» مؤخرا، حول طبيعة الدور الأمريكي في أفغانستان تحت عنوان «أوراق أفغانستان»، بالصادمة وإن لم تكن مفاجئة.

» صادمة ومفاجئة

وأوضح «مور» في مقال بصحيفة «ذي هيل» الأمريكية، أنه كان يعمل موظفا في الكونغرس في الفترة بين 2008 و2017 كمساعد لأعضاء لجنتي الخدمات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

وقال كاتب المقال: «بصفتي كنت منخرطا في أنشطة الكونغرس الخاصة بتفويض ومراقبة أنشطتنا في أفغانستان في ذلك الوقت، فإن المعلومات الجديدة التي كُشف عنها في الـ«واشنطن بوست»، تحت عنوان «أوراق أفغانستان»، هي صادمة لكنها غير مفاجئة»، متهما الكونغرس والبيت الأبيض بالتخلي عن مسؤولياتهما لوضع أهداف وإستراتيجيات عالية المستوى.

وأشار الكاتب إلى أن المعلومات صادمة؛ لأن وثائق وتحقيقات «استخلاص الدروس»، التي أجراها «مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان»، والتي نشرتها الـ«واشنطن بوست»، بمثابة دليل قاطع على أن قادة الحكومة تورطوا في عملية تضليل عام وحملات تلاعب تشبه تلك، التي فعلها أسلافهم فيما يخص فيتنام.

وأردف: «لقد فعلوا هذا في عصر يُفترض أنه عصر الشفافية المتزايدة، كما يستمر كثيرون في تولي مناصب داخل وخارج الحكومة، أو أنهم تقاعدوا دون محاسبتهم».

» تباينات واضحة

وأضاف الكاتب: «لكن أوراق أفغانستان ليست مفاجئة أيضا، حيث يمكن لأي مراقب للصراع أن يرصد تباينات واضحة بين الشهادات المتفائلة دائما في جلسات استماع الكونغرس وفي مؤتمرات صحفية من جهة، وبين حاجتنا الملحة للمزيد من الموظفين والموارد والتمويل لاستكمال مهمتنا في أفغانستان عاما بعد عام».

وتابع: «لسوء الحظ، هناك الكثير من اللوم يقع على الحكومة لسماحها باستمرار هذه المأساة بلا هوادة».

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وأفاد بأن أحد أبرز العراقيل، التي شهدها في الكونغرس، كانت إحجام المؤسسة التشريعية بأكملها عن تحدي الرواية، التي اختلقها القادة العسكريون والدبلوماسيون، أو حتى طرح أسئلة جادة بشأن تقاريرهم وافتراضاتهم.

ومضى يقول: «لا شك أنه كان هناك أعضاء طرحوا أسئلة قوية وتبنوا مواقف علنية بشأن تلك القضايا، غير أن تلك الحالات كانت غالبا تسعى في المقام الأول لتحقيق هدف سياسي، أي إلحاق الضرر بالحزب الآخر».

وانتقد الكاتب تراجع سيطرة المدنيين على الجيش والإستراتيجية الدبلوماسية في العقود الأخيرة، مضيفا: «هناك مفهوم عام يقضي بأن السيطرة المدنية مقتصرة على المدنيين، الذين عينهم الرئيس وأكد الكونغرس تعيينهم، بهدف إدارة هيئات الأمن القومي».

» أقل مساءلة

وأكد روبرت مور «رغم هذا، فإن هؤلاء الأشخاص المعينين سياسيا هم أقل مساءلة أمام الجمهور من أعضاء السلطة التشريعية، كما أن الكثيرين منهم متقاعدون من وظائف عسكرية أو دبلوماسية أو كانوا مرتبطين بشكل وثيق بتلك القطاعات عبر الصناعة أو العالم الأكاديمي أو المنظمات غير الربحية».

وزاد: «من ناحية أخرى، فإن معظم أعضاء الكونغرس قادمون من القطاع الخاص أو الحكومات المحلية أو الولائية، مهنيون طبيون وقانونيون وتجاريون، ورؤساء بلديات ومشرعو ولايات سابقون، كما أن الكثير منهم لا يشعرون بأنهم مطمئنون أو مؤهلون لمراقبة الرجال والنساء، الذين قضوا حياتهم المهنية في الجيش أو المؤسسة الدبلوماسية».

وشدد الكاتب على أن هذا الشعور يلحق الضرر بالمواد الدستورية، التي تنظم هيكل السلطة المدنية - العسكرية، وهو سبب مهم لسوء الإدارة الإستراتيجي في أماكن مثل أفغانستان اليوم.

وشدد كاتب المقال على أن هذا الوضع يشجع على التلاعب بالمعلومات أو استخدام التضليل المعلوماتي لرسم صورة وردية للجمهور، أو يجعل المسؤولين يخشون من نشر الأخبار، التي قد تكون سيئة لكنها حقيقية، مضيفا: «كما أن هذا الوضع يخلق صراعات داخل الحكومة، ما يمنع صياغة الإستراتيجية الأفضل لمعالجة الأزمة».