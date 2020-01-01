شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يخطط لإنشاء شركة قوات خاصة تشن حروبا بالوكالة والان نبدء بالتفاصيل

قال موقع «نورديك مونيتور» السويدي: إن تركيا بصدد إنشاء شركة عسكرية خاصة على غرار «بلاك ووتر» الأمريكية و«فاغنر» الروسية، يمكن استخدامها في إرسال قوات خاصة لمساعدة وتدريب الجنود الأجانب.

» شركة مرتزقة

وأضاف الموقع السويدي: «قال كبير المساعدين العسكريين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتعين على أنقرة إنشاء شركة عسكرية خاصة لمساعدة وتدريب الجنود الأجانب، حيث يمكنها إرسال متعاقدين خاصين إلى ليبيا كما فعل الروس مع مجموعة فاغنر».

وبحسب تقرير الموقع، فقد أيد عدنان تانرفيردي، كبير المستشارين العسكريين والجنرال المتقاعد، الذي يمتلك بالفعل شركة المقاولات العسكرية الخاصة المثيرة للجدل (سادات)، التي يعتقد كثيرون أنها قوة شبه عسكرية فعلية موالية لأردوغان، فكرة إنشاء شركة مرتزقة تعمل في الخارج.

ونقلت عنه قوله خلال مقابلة إعلامية: «بالتأكيد، تحتاج تركيا إلى شركة خاصة مثل بلاك ووتر أو فاغنر»، مشيرًا إلى أنها ستكون أداة جديدة في سياسة تركيا الخارجية.

وادعى تانرفيردي أن تركيا يمكن أن ترسل قوات إلى الخارج من خلال تلك الشركة الخاصة، متجاوزة أي نوع من الآليات الدولية بالنظر إلى حقيقة أن هناك حاجة إلى اتفاق.

» عتاد وأسلحة

ويعتقد كبير المستشارين العسكريين لأردوغان، أن القوة القتالية للجيش الخاص المقترح ستكون مهمة، لأنها ستتألف من جنود متقاعدين من ذوي الخبرة، شريطة أن يتم التحكم فيها بنجاح.

ووفقا لتانرفيردي، سيتم توفير العتاد والأسلحة من قبل الجيش التركي.

وشبه تانرفيردي إرسال المرتزقة إلى الخارج بـالأمر الجيد للاقتصاد مثل «الصادرات».

ونقل تقرير الموقع السويدي عن أيدين عدنان سيزجين، النائب التركي والسفير السابق في إيطاليا، قوله: إن مواد اتفاق الدفاع التركي - الليبي تهدف إلى تجاوز المجلس التشريعي في إرسال قوات إلى الخارج.

وقال «سيزجين»: إن الاتفاقية تتخللها كلمة «منظمات الأمن والدفاع» و«المدنيون من المنظمات الأمنية» في محاولة لإفساح الطريق أمام (سادات)، متهما حكومة أردوغان بالبحث عن طرق لنقل المتطرفين في منطقة إدلب السورية إلى ليبيا.

» حرب بالوكالة

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وأشار النائب التركي والسفير السابق لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أحمد كامل عروزان، إلى أن النسخة التركية للاتفاقية تختلف عن النسختين العربية والإنجليزية، حيث إن النص التركي فقط يشمل «مدنيين من المنظمات الأمنية»، مضيفا: «مع ذلك، أشير إلى أنه في حالة وجود خلاف، يجب أن يحكم النص باللغة الإنجليزية».

وبحسب تقرير الموقع السويدي، فقد رحب شريك أردوغان الخفي في الائتلاف، حزب الوطن القومي الموالي لروسيا بفكرة إنشاء شركة مرتزقة لسبب أنها قد تشن حربًا بالوكالة ضد حلفاء الناتو، وهو أمر مستحيل مع الجيش التركي.

ونقل «نورديك مونيتور» عن إسماعيل حقي بيكين، رئيس الاستخبارات السابق في هيئة الأركان العامة، قوله: إن العديد من الأفراد العسكريين المتقاعدين سينضمون للقوات الخاصة التركية من أجل المال.

» جمع المعلومات

وكشف بيكين أن السلطات التركية ناقشت إنشاء وحدة شبه عسكرية خاصة تجمع المعلومات الاستخباراتية وتتفاوض مع الخصوم، وتقوم بأعمال خطف أو إسكات النقاد في سوريا بالإنابة عن وكالات الاستخبارات التركية عندما اندلعت الحرب الأهلية في عام 2011.

ومضى الموقع السويدي يقول: «في عام 2013، كشف مقطع صوتي تم تسريبه وأكدت محكمة تركية صدقه أنه تم سماع مسؤولين أتراك كبار يناقشون إمكانية التدخل في سوريا عبر عملية زائفة تنفذها وكالة الاستخبارات التركية».

وفي المقطع الصوتي المسرب، قال مدير المخابرات هاكان فيدان: «إذا لزم الأمر، سأرسل 4 رجال إلى سوريا، ثم أطلب منهم إطلاق 8 قذائف هاون على الجانب التركي وخلق مبرر للحرب».

» استحواذ عائلي

وتابع الموقع: «تدير تركيا حاليًا جيشًا خاصًا مثيرًا للجدل، هو الجيش السوري الحر. ويعزي خبراء أن الزيادة غير العادية في ميزانية المخابرات التركية في السنوات الأخيرة تعني أن تركيا تدعم الجيش السوري الحر بأموال لا يمكن تعقبها».

وأضاف: «يمتلك الرئيس أردوغان أيضًا حوالي ملياري دولار من الأموال التقديرية تحت تصرفه في عام 2020 لاحتياجات الدولة، التي تحتوي على خدمات مخابراتية ودفاعية سرية، بفضل لائحة تم سنها في عام 2018».

وبحسب التقرير، فإن إنشاء جيش خاص يقاتل في الخارج سيوفر فرصًا تجارية جديدة لعائلة أردوغان والدائرة الداخلية، بالنظر إلى حقيقة أن أردوغان سيطر على جميع الوكالات الحكومية المشاركة في إنتاج الأسلحة وتطويرها وشرائها.

وتصنع شركة يمتلكها أحد أبنائه، الطائرات العسكرية بدون طيار، وتستحوذ على مناقصات عسكرية مربحة، وقد تم بالفعل استخدام هذا النوع من الطائرات من قبل القوات الليبية المدعومة من تركيا.