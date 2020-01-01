أنشيلوتي يمنح جيمس رودريجيز فرصة ظهوره الأول في "البريمييرليج"

منح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، الكولومبي جيمس رودريجيز، صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، فرصة ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وسبق لجيمس اللعب في الدوري البرتغالي مع بورتو، والفرنسي مع موناكو، والإسباني مع ريال مدريد، والألماني مع بايرن ميونيخ، ولكنه لم يلعب مطلقا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير لها، أن أنشيلوتي يريد التعاقد مع جيمس رودريجيز خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعد انتقاله إلى تدريب إيفرتون خلال الفترة الماضية.

Advertisements

وأعلن نادي إيفرتون تعيين أنشيلوتي مديرا فنيا للفريق، الأسبوع الماضي، خلفا للبرتغالي ماركو سيلفا، الذي أقيل من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وتأتي رغبة أنشيلوتي في ضم جيمس كامتداد لرغبته السابقة في قيادة اللاعب عندما كان مديرا فنيا لفريق نابولي الإيطالي، والذي رحل عن تدريبه في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وعمل جيمس تحت الإمرة الفنية لأنشيلوتي في ريال مدريد خلال موسم 2014-2015 وفي بايرن ميونيخ في بداية موسم 2017-2018.

ويعاني النجم الكولومبي من عدم انتظام المشاركة في الريال تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان منذ عودته من الإعارة إلى بايرن ميونيخ في الصيف الماضي.

وشارك صاحب الـ28 عاما في 9 مباريات منذ بداية الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد وصناعة آخر.