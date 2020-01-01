عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السيسي وعاهل البحرين يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات

الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ تعزيز العلاقات بين البلدين والسبل الرامية إلى ازدهارها وتطورها في جميع المجالات.



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الملك حمد بن عيسى مع الرئيس المصري، مساء الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

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وبحسب الوكالة، أكد الجانبان التقاء المواقف بين البلدين في القضايا كافة، على المستويين الإقليمي والدولي.

وتعد العلاقات المصرية البحرينية نقطة مضيئة في سماء العلاقات الثنائية على الصعيد العربي في ظل روح المودة والإخاء التي تحكمها، وتشعب وتعدد دوائرها السياسية والاقتصادية والثقافية.

وسياسيا، تنطلق القاهرة والمنامة من رؤية موحدة إزاء قضايا المنطقة، إذ يشددان على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والتعامل مع هذه القضية وفق معايير موحدة تطبق على الجميع دون استثناء.

كما يدعم البلدان نضال الشعب الفلسطيني المشروع من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ويعملان بشكل دؤوب، من أجل الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله السياسي وعروبته ووحدة وسلامة أراضيه.