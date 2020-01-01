شكرا لقرائتكم البنتاغون يرسل 500 جندي للعراق.. و4 آلاف آخرين يتجهزون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح ثلاثة من مسؤولى وزارة الدفاع الأمريكية لقناة فوكس نيوز الأميركية الثلاثاء بأن اللواء الإنذارى للفرقة 82 المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكى قد أصدر أوامره بالانتشار السريع فى الكويت وسط الاضطرابات فى بغداد.

كما تم إخبار ما لا يقل عن 500 من المظليين بالفعل بالكويت.

وتم إبلاغ أفراد اللواء الذي يضم حوالي 4000 من قوات المظليين ، والمعروفة باسم DRB - لواء النشر الجاهز - أن يحزموا حقائبهم من أجل نشر محتمل في الأيام المقبلة بعد أن حاول المئات من رجال الميليشيات المدعومين من إيران اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يصدر البنتاجون بيانًا في الساعات القادمة حول عملية النشر المحتملة.

وقد غادر بعض المظليين قاعدتهم بالفعل في فورت براغ ، نورث كارولاينا ، للسفر إلى الخارج على متن طائرات شحن تابعة للقوات الجوية سي 17 ، وفقًا للمسؤولين الأمريكيين.

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واحتفظ الجيش الأمريكي بلواء في حالة تأهب من حوالي 4000 من قوات المظليين 82 المحمولة جوا للاستجابة للأزمات مثل هذا.

ويوجد حاليا حوالي 5000 جندي أمريكي منتشرين حاليا في العراق ، من بين حوالي 60 ألف جندي أمريكي منتشرين حاليا في المنطقة. ووفقا للبنتاغون ، تمت إضافة 14000 جندي منذ شهر مايو مع تزايد التهديد من إيران.

وتتواجد حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس ترومان في خليج عمان ، وهي مجموعة مسلحة بها مئات من صواريخ توماهوك كروز بالإضافة إلى العشرات من طائرات الهجوم على متن ترومان.

ووصل أكثر من 100 من مشاة البحرية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية في بغداد في وقت سابق من يوم الثلاثاء للمساعدة في تعزيز الأمن بعد أن حاولت مجموعة من رجال الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.

وهاجم الحشد الشعبي السفارة عقب تشييع جنازة 25 من المقاتلين المدعومين من إيران الذين قُتلوا في غارات جوية أمريكية يوم الأحد في العراق وسوريا - انتقامًا لمقاول دفاع أمريكي قُتل في العراق يوم الجمعة ، وفقًا لمسؤولي الدفاع الأمريكيين.