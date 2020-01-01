ترامب: إيران ستدفع الثمن غاليًا

أكد الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب ،على أن إيران ستتحمل المسؤولية كاملة إزاء أي روح تزهق أو دمار يلحق بأي من مصالحنا في العراق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لترامب مع رئيس الحكومة العراقية مساء اليوم ،حيث طالبه بضرورة

حماية الأميركيين في العراق.

وقدم ترامب الشكر للقادة في العراق على الاستجابة السريعة لحماية السفارة الأميركية في بغداد ،وفقًا لما نقلته سكاي نيوز عربية.

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يأتي ذلك بعد أن هاجم آلاف

العراقيين من مؤيدين لفصائل مسلحة موالية لإيران السفارة الأميركية في بغداد، للاحتجاج على ضربات جوية أميركية في العراق استهدفت ليلة الأحد اماضي مقرات فصيل موال لإيران وأسفرت عن مقتل 25 من مقاتليه.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران بتنسيق هجوم على السفارة الأميركية، في العاصمة العراقية بغداد.