كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: إيران ستدفع ثمنا غاليا وهذا تهديد وليس تحذير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن

وأوضح ترامب، خلال تصريحاته مساء الثلاثاء، أن إيران ستتحمل المسؤولية كاملة إزاء أي روح تزهق أو دمار يلحق بأي من مصالحنا. وأشار إلى أن السفارة الأمريكية في العراق تم تأمينها قبل ساعات. وأعرب ترامب عن شكره القادة في العراق على الاستجابة السريعة لحماية السفارة الأمريكية في بغداد.

إيران ستدفع ثمنا غاليا وهذا تهديد وليس تحذير.

وتحدث الرئيس دونالد ترامب، هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي وشدد على ضرورة حماية الأمريكيين والمنشآت الأمريكية، وذلك عقب مظاهرات عنيفة أمام سفارة واشنطن ببغداد.

وقال البيان: "ناقش الزعيمان القضايا الأمنية الإقليمية، وأكد الرئيس ترامب ضرورة حماية الأمريكيين والمنشآت الأمريكية في العراق".

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وحمل ترامب، في وقت سابق الثلاثاء، إيران مسؤولية اقتحام سفارة بلاده في بغداد.

وقال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، يعد تجاوزاً للاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية.

وأكد صالح، في بيان له، مساء الثلاثاء، أن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، يعد ضرباً لمصالح العراق وسمعته الدولية.

وأشار إلى أن واجب القوات الأمنية العراقية حماية البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية والمصالح العامة والخاصة.