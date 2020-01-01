مليشيا حزب الله تطالب بإقرار قانون خروج القوات الأجنبية من العراق

طالبت مليشيا حزب الله العراقي، مساء الثلاثاء، بإقرار قانون خروج القوات الأجنبية من العراق.

وسبق أن قال المتحدث باسم ميليشيا حزب الله العراق، إن السفارة الأمريكية مغلقة باسم الحشد الشعبي.

ووصفت الرئاسة العراقية، اليوم، محاولة اقتحام مقر السفارة الأمريكية في بغداد بـ "تجاوز للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية".

وذكر بيان الرئاسة، أن "العراق يتعرض إلى تحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه، وسيادته، ومستقبل شعبه، فمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، تعد تجاوزاً للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية".

وأضاف البيان أن "الاحتجاج السلمي حق مشروع، ومكفول حسب الدستور، لكن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، يعد ضرباً لمصالح العراق، وسمعته الدولية، بوصفه دولة ذات سيادة تحترم تعهداتها، واتفاقاتها، وتحمي البعثات الدبلوماسية داخل حدودها. فهذا استهداف للعراق وسيادته ودولته قبل أن يكون استهدافاً لأي طرف آخر".