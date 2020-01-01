كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيا حزب الله تطالب بإقرار قانون خروج القوات الأجنبية من العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسبق أن قال المتحدث باسم ميليشيا حزب الله العراق، إن السفارة الأمريكية مغلقة باسم الحشد الشعبي.
ووصفت الرئاسة العراقية، اليوم، محاولة اقتحام مقر السفارة الأمريكية في بغداد بـ "تجاوز للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية".
وأضاف البيان أن "الاحتجاج السلمي حق مشروع، ومكفول حسب الدستور، لكن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، يعد ضرباً لمصالح العراق، وسمعته الدولية، بوصفه دولة ذات سيادة تحترم تعهداتها، واتفاقاتها، وتحمي البعثات الدبلوماسية داخل حدودها. فهذا استهداف للعراق وسيادته ودولته قبل أن يكون استهدافاً لأي طرف آخر".
وجاء اقتحام العراقيين للسفارة الأمريكية في بغداد احتجاجا على مقتل وإصابة العشرات من حزب الله العراقي، أحد فصائل الحشد الشعبي، في قصف جوي أمريكي، الأحد.