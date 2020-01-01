كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشار الأسد: هدف معركة إدلب القضاء على الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن هدف المعركة في إدلب القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة السوريين.

وشدد الأسد عند استقباله كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي، اليوم الثلاثاء، على أن مكافحة الإرهاب مستمرة وتشكل أولوية للدولة السورية قبل أي شيء آخر.

وتشن القوات السورية هجمات منذ أبريل الماضي، هجمات على إدلب معقل المتطرفين المسلحين.

وسبق أن أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال لقاء عقده، اليوم الثلاثاء، مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، أن معركة إدلب لا تزال مستمرة.