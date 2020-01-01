أمن طنجة يعزز عناصره استعدادا لليلة رأس السنة: 3000 عنصر في حالة تأهب لتأمين الاحتفالات-فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال يونس الولهاني رئيس خلية التواصل بولاية أمن طنجة، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الأمنية على استعداد تام لتأمين احتفالات رأس السنة.

وكشف الولهاني لـ”اليوم24″ أن ولاية أمن طنجة استعانت بحوالي 3000 عنصر أمني من العناصر العاملة بالولاية، وأخرى قدمت من المديرية العامة للأمن الوطني، ووضعتها في حالة تأهب من أجل التدخل لتأمين هذه الاحتفالات.

Advertisements

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الاستعدادات هدفها الحرص على سلامة وأمن المواطنين، والسياح، من خلال مراقبة أمنية متميزة، لضمان السير العادي للإحتفالات بالمدينة.