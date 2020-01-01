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فيديو: يونس الميموني
قال يونس الولهاني رئيس خلية التواصل بولاية أمن طنجة، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الأمنية على استعداد تام لتأمين احتفالات رأس السنة.
وكشف الولهاني لـ”اليوم24″ أن ولاية أمن طنجة استعانت بحوالي 3000 عنصر أمني من العناصر العاملة بالولاية، وأخرى قدمت من المديرية العامة للأمن الوطني، ووضعتها في حالة تأهب من أجل التدخل لتأمين هذه الاحتفالات.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الاستعدادات هدفها الحرص على سلامة وأمن المواطنين، والسياح، من خلال مراقبة أمنية متميزة، لضمان السير العادي للإحتفالات بالمدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن طنجة يعزز عناصره استعدادا لليلة رأس السنة: 3000 عنصر في حالة تأهب لتأمين الاحتفالات-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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