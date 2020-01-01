اقتحام سفارة أمريكا وفشل أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

على الصعيد السياسي تقرأون: واشنطن تعلن الدفع بقوات إضافية لحماية سفارتها ببغداد ، و"العربية لحقوق الإنسان" تطالب بتحقيق أممي في مرتزقة أردوغان بليبيا، وكتائب حزب الله العراق.. إرهاب في الداخل والخارج بـ"تأشيرة إيرانية"، و هادي العامري.. رجل إيران وقطر بالعراق، وأردوغان والصحافة في 2019.. نزوات تقمع ”صاحبة الجلالة"، و ترامب يحمل إيران مسؤولية اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، و"الجامعة العربية" تطالب بمنع نقل الإرهابيين إلى ليبيا.

وفي الاقتصاد تجدون: الذراع الإعلامية لأردوغان تتجرع كأس فشله الاقتصادي، وارتفاع إنتاج النفط الأمريكي لمستوى قياسي في أكتوبر، و5 مليار دولار تكلفة إصلاحات بالبنية التحتية للطاقة في الهند، و8.549 مليار دولار احتياطيات روسيا الدولية في ديسمبر، و بلومبرج: السعودية تنجح في تقليص الاعتماد على النفط، وأسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2016.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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