شكرا لقرائتكم ترمب: نشكر القادة العراقيين على حماية سفارتنا في بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب القادة العراقيين على الاستجابة السريعة لحماية سفارتنا في بغداد. وحمل ترمب إيران المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية في سفارتنا في بغداد.

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