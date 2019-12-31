هل تُتابع دنيا بطمة وشقيقتها في حالة اعتقال؟.. وكيل الملك يستئنف قرار قاضي التحقيق

قررت النيابة العامة، متمثلة في وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، اللجوء إلى الإستئناف لإلغاء قرارات قاضي التحقيق في ملف المغنية دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام.

وذكرت مصادر خاصة لـ”ليوم 24″، أن وكيل الملك قد قدم بالفعل اليوم الثلاثاء طلب الإستئناف ضد قرار قاضي التحقيق، فيما لم تحدد الغرفة الجنحية بعد تاريخا للبث في هذا الطلب.

النيابة العامة كانت قد طالبت قاضي التحقيق بابتدائية مراكش بمتابعة دنيا باطمة وشقيقتها في حالة سراح مع أداء كفالة قيمتها 50 مليون سنتيم لكل منهما.

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واستجاب القاضي محمد الصابري، لطلب النيابة العامة لكنه حدد الكفالة في مبلغ 30 مليون سنتيم لدنيا بطمة، و10 ملايين سنتيم لشقيقتها مع وضعهما تحت المراقبة القضائية، ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أحال وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، المغنية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق إعدادي بشأن الاشتباه في ارتكابهما تهما تتعلق بـ”السب والقذف والتشهير والابتزاز، والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، على خلفية علاقتهما المفترضة بحسابات “حمزة مون بيبي”.