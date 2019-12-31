الرجاء يطوي “سقطة” الفتح وينخرط في الاستعداد لمباراة مولودية الجزائر

دخل لاعبو فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في التحضير للقاء المرتقب للنسور الخضر السبت القادم، ضد مضيفه مولودية الجزائر برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وشهدت تداريب اليوم انخراط جل العناصر الأساسية للفريق الأخضر، خاصة تلك التي غابت عن لقاء الأمس، أمام الفتح الرياطي، في مباراة مؤجلة عن الأسبوع الثامن من البطولة الاحترافية.

وفضل مدرب الرجاء جمال السلامي، إراحة مجموعة من اللاعبين الرسميين عن مواجهة الفتح، على غرار القائد محسن متولي، وعبد الرحيم شاكر، وأنس الزنيتي، وذلك خشية تعرضهم للإصابة والغياب عن مواجهة المولودية.

وأكد السلامي خلال الندوة الصحافية التي تلت مباراة فريقه والفتح، أن الأولوية بالنسبة له في الظرفية الحالية هي كأس محمد السادس، ودوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن مشوار البطولة مازال طويلا خاصة بعد خسارته بثنائية نظيفة أمام أبناء وليد الرگراگي.

يذكر أن مباراة الرجاء بمضيفه مولودية الجزائر، ستحتضنها أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، على أن يكون المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، يوم 9 فبراير القادم، مسرحا لمواجهة الإياب.