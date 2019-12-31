رأس السنة الميلاديّة.. كل عام وأنتم بخير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تهنئ أسرة موقع عرب 48 أبناء أمتنا العربية وشعبنا الفلسطيني، بحلول رأس السنة الميلادية، آملين في أن تعود علينا بالخير والبركة، وأن تكون أوطاننا سالمة آمنة بعيدًا عن الطغاة، وشعبنا الفلسطيني محرّرًا من الاحتلال... كل عام وأنتم بخير

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