149 شهيدًا فلسطينيًا خلال عام 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا عام 2019، نتيجة إطلاق النار وقصف طائرات الاحتلال الصهيوني، 149 شهيدًا في مختلف محافظات الوطن، 74% من قطاع غزّة، و24% من الضفة الغربيّة، وفقًا لما صرّح التجمع الوطني لأُسر شهداء فلسطين.

وقال الأمين العام للتجمع، محمد صبيحات في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إنّ 112 شهيدًا من غزة 74% من العدد الإجمالي للشهداء، و69 نتيجة القصف بالطيران الحربي الصهيوني، و37 شهيدًا من الضفة 26% من العدد الإجمالي.

وأشار إلى أن عدد الشهداء الأطفال بلغ 33 طفلًا وطفلة أي بنسبة 23% تقريبًا، وبزيادة بلغت 5% مقارنة مع العام الماضي، وذكر البيان أن أصغر الشهداء سنًا، الشهيد الجنين عبد الله أبو عرار الذي استشهد في حي الزيتون شرقي غزة، والشهيد الجنين أيمن محمود المدهون الذي استشهد في بيت لاهيا، وأكبر الشهداء سنًا الشهيد عبد الرحيم مصطفى المدهون البالغ من العمر 61 عامًا من بيت لاهيا.

وأضاف أن عدد الشهداء في هذا العام قريب من المعدل العام لأعداد الشهداء خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث بلغ المعدل العام خلال الفترة المذكورة 161 شهيدًا في كل عام، وبيّن صبيحات، أن أكثر الأشهر دمويةً كان شهر تشرين الثاني 2019، حيث بلغ عدد الشهداء خلاله 44 شهيدًا وشهيدة.

وأفاد بأن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال بلغ خلال هذا العام 15 جثمانًا، ليرتفع العدد الإجمالي لجثامين الشهداء المحتجزة في ثلّاجات الاحتلال ومقابر الأرقام إلى 306 جثامين.