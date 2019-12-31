شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: الحل السياسي يمهد لعودة استقرار ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مصر تتمسك بثوابت موقفها المُتمثل في التوصل لحل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، بما يحافظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضيها وشعبها، مشيرة إلى دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع كل جوانب الأزمة الليبية، عبر دفع مساعي المبعوث الأممي والانخراط في ترتيبات عملية برلين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، أن الوفد المصري المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم، أكد خلال فعاليات الاجتماع حرص مصر الكامل على إنهاء الأزمة الليبية، أخذاً في الاعتبار ارتباط الأمن القومي المصري بشكل وثيق بالأمن القومي الليبي، فضلاً عن التهديد الذي تفرضه حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن وانتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا على الأمن القومي العربي الجماعي.

وأفاد البيان بأن مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علاء رشدي، أشار في كلمته بالاجتماع، إلى خطورة التحركات التركية الأخيرة على أمن ومستقبل ليبيا، بما ينم عن أطماع معروفة في ليبيا وثرواتها، مُحذرًا من تداعيات ما يتردد عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا على المنطقة، وكذا المعلومات المتوفرة حول إرسال عناصر إرهابية ومقاتلين أجانب ينتمون إلى تنظيمات إرهابية على متن رحلات طيران إلى ليبيا.