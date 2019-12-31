بمشاركة السلطنة .. العرب يبحثون التطورات الليبية

أنقرة تتحدث عن بدء التحضيرات لإرسال قواتها

القاهرة ـ عواصم ـ وكالات: بحث مندوبو جامعة الدول العربية صباح أمس التطورات على الأرض في ليبيا، وذلك بناء على طلب من مصر وذلك بمشاركة السلطنة.

وقالت مصادر إن اجتماع طارئ على مستوى المندوبين برئاسة العراق، لبحث الوصول إلى موقف عربي موحد من الأوضاع في ليبيا التي تنذر بتهديد الاستقرار الإقليمي خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قامت بها تركيا. وفي رسالة بمناسبة رأس السنة الميلادية، قال أكار: “لا يمكننا أن نبقى غير مبالين حيال الضرر الذي يلحق بأشقائنا الليبيين”، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية. وتابع وزير الدفاع التركي: “مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قمنا بها، والمهمة ستوكل إلى القوات التركية ووزارة الدفاع بعد المصادقة على مذكرة التفاهم الأمني والعسكري”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في وقت سابق أمس أنه “سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وليبيا”. ودعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعية العامة للبرلمان، إلى اجتماع، يوم الخميس 2 يناير المقبل، لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.