آرامكو السعودية تتعرض لهجوم إرهابي ومظاهرات ضد الفساد في لبنان والعراق

مقتل البغدادي وعزل البشير واستقالة بوتفليقة .. أهم أحداث العالم في 2019

برلين ـ عواصم ـ وكالات: شهد العام 2019 الكثير من الأحداث البارزة في العالم، فيما يلي أبرز تلك الأحداث:

ـ الجزائر: اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة واستقالته تحت ضغط الشارع والجيش وانتخاب عبد المجيد تبون رئيسا جديدا.

ـ السودان : عزل الرئيس السوداني عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي استمر نحو 30 عاما

ـ مصر: وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء محاكمته بعد 6 سنوات قضاها في السجن وتعديلات دستورية أتاحت للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى العام 2030.

ـ تونس: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 92 عاما، وانتخاب قيس سعيد رئيسا

ـ موريتانيا : فوز محمد ولد الغزواني بالرئاسة خلفا لمحمد ولد عبد العزيز الذي بقي في الحكم لعشر سنوات

ـ السعودية: تعرض منشأة تابعة لشركة آرامكو في حقل الشيبة جنوب شرق المملكة لحريق إثر هجوم ارهابي، و أحكام بالإعدام على خمسة متهمين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي بعد أكثر من عام على جريمة قتله داخل القنصلية السعودية في تركيا

ـ العراق : غرق 110 ركاب بإنقلاب عبارة في نهر دجلة بالقرب من الموصل، واندلاع احتجاجات حاشدة ودموية أدت إلى استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي

ـ لبنان : مظاهرات مستمرة حتى اللحظة ضد الطبقة السياسية الحاكمة أدت إلى استقالة سعد الحريري وتكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة

ـ سوريا: مقتل مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي خلال عملية للقوات الاميركية الخاصة بإدلب

ـ فلسطين : قصف اسرائيلي على غزة وبدء بناء جدار عازل بارتفاع ستة أمتار على حدود القطاع، مع تسمين مستمر لسرطان الاستيطان وقمع للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، ووفاة 5 أسرى فلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

ـ الصين : هبوط أول مسبار فضائي “تشانج إي 4″ على الجانب البعيد من القمر.

Advertisements

ـ مقدونيا: تغيير اسم الدولة إلى “مقدونيا الشمالية”، لتنهي خلافا مع اليونان وتمهد الطريق لنيل عضوية حلف شمال الأطلسي “ناتو” ومفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ـ المكسيك: انفجار خط أنابيب وقود في مدينة تلاهوليلبان يؤدي لمقتل 109 أشخاص

ـ فنزويلا : خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة يعلن نفسه رئيسا مؤقتا.

ـ الكونجو : فيليكس تشيسيكيدي يؤدي اليمين الدستورية كرئيس جديد في أول انتقال سلمي للسلطة

ـ هونج كونج: اندلاع احتجاجات ضد مشروع قانون تسليم المجرمين استمرت حتى اللحظة برغم اعلان الرئيسة التنفيذية كاري لام سحب مشروع القانون

ـ أميركا: ترامب يوقع مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ورئيسة مجلس النواب تعلن فتح تحقيق لعزله، بالاستناد إلى عدد من الملفات خلال فترته الرئاسية وماضيه وأعماله.

ـ إثيوبيا : تحطم طائرة تابعة لشركة للخطوط الجوية الإثيوبية وهي في طريقها من أديس أبابا إلى نيروبي، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 157

ـ موزمبيق : إعصار (إيداي) يودي بحياة المئات

ـ نيوزيلندا: ارهابي مسلح يقتحم مسجدين في مدينة كرايستشيرش ويقتل 51 مصليا بدم بارد ويصيب 50 آخرين. وقد قام ببث المجزرة، التي استغرقت مدتها 17 دقيقة، بصورة حية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ـ كازاخستان : استقالة نزارباييف من منصبه، بعد قرابة ثلاثة عقود في السلطة، وتعيين قاسم جومارت توكاييف خلفا له.

ـ بروكسل: البرلمان الأوروبي يصوت لصالح إلغاء التوقيت الصيفي

ـ تركيا: مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو يفوز بأغلبية ساحقة في انتخابات بلدية إسطنبول

ـ الإكوادور وتشيلي : اندلاع موجة احتجاجات بسبب إلغاء دعم الوقود وزيادة أسعار تذاكر المترو