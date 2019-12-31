مقتل جندي تركي في شمال سوريا

أنقرة ـ د ب أ: أفادت مصادر أمنية تركية أمس بمقتل جندي جراء إصابته بجروح خطيرة إثر تفجير وقع بمدينة تل أبيض بشمال سوريا قبل يومين. ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن المصادر القول إن الجندي كان نقل إلى مستشفى بولاية شانلي أورفة، حيث لقي حتفه متأثرا بجروحه.

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