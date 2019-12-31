افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأنه تم نشر قوات مشاة البحرية الأمريكية في مبنى السفارة ببغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم نشر قوات مشاة البحرية الأمريكية المختصة بالاستجابة للأزمات - التابعة للقيادة المركزية في العراق لتعزيز الأمن في السفارة الأمريكية وضمان سلامة المواطنين الأميركيين".
وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول الأحد، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الاميركية وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر نشر قوات مشاة البحرية الأمريكية في السفارة ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.