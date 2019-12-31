الكربولي: اضرام النار ببوابات السفارة الاميركية مغامرة سياسية خطيرة

اكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الثلاثاء، ان اضرام النار ببوابات السفارة الاميركية مغامرة سياسية خطيرة، فيما اشار الى ان العراقيين لن يصبروا طويلاً على من يحاول الاستئثار بالسلطة.

وقال الكربولي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "امتهان الرتب العسكرية المكلفة بحماية المنطقة الدولية وإجبارهم على فتح البوابات من قبل مجاميع عسكرية غير مسلحة بهدف محاصرة السفارة الامريكية وإضرام النار ببوابتها ضاربين المعاهدات الدولية عرض الحائط هي مغامرة سياسية خطيرة ترهن حاضر العراق ومستقبله للمجهول".

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واضاف ان "العراقيين لن يصبروا طويلاً على من يحاول الاستئثار بالسلطة ويعتقد ان العراق حكرا على مصالحه وقناعاته الفكرية وانتماءاته الأيديولوجية"، مشيرا الى ان "العراقيين يعون جيدا خطورة الأعمال التي تبرر فرض الحصار عليهم وإعادتهم الى البند السابع‬ ولن يسمحوا بذلك".

وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول ‏الأحد، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الاميركية وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.