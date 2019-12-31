بعد استقرار حالته.. هاشتاق #قابوس_بن_سعيد يتصدر "تويتر"

تصدر هاشتاق #قابوس_بن_سعيد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في آخر أيام عام 2019، بعد إعلان التلفزيون الرسمي استقرار الحالة الصحية للسلطان قابوس.

وعبّر أغلب المغردين على "تويتر" في سلطنة عمان عن السرور والفرح بخبر الصحة الجيدة للسلطان قابوس بن سعيد.

وأكد ديوان البلاط السلطاني في عمان أن الحالة الصحية للسلطان قابوس بن سعيد مستقرة، وأنه يتابع برنامج العلاج.

وقال الديوان، في بيان، إن "السلطان (قابوس) في حال مستقرة ولله الحمد والشكر ويتابع برنامج العلاج المقرر".

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وأوضح البيان أن السلطان قابوس يوجه شكره وتقديره إلى الشعب "في كل أنحاء الوطن على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم، ‏سائلا الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله".





وفي 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن ديوان البلاط السلطاني، أن السلطان قابوس غادر البلاد إلى بلجيكا "لإجراء بعض الفحوصات الطبية"، وبيّن أنها "ستستغرق فترة محدودة".

وحينها أطلق العمانيون والخليجيون هاشتاقات عدة تعبيرا عن حبهم وامتنانهم وتقديرهم للسلطان قابوس باني نهضة عمان الحديثة، وأحد زعماء الخليج الذين قاموا بتأسيس مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم الأولى في أبوظبي مايو/أيار عام 1981.

رحلة بلجيكا العلاجية كانت الثالثة للسلطان قابوس منذ عام 2014، حيث سبق أن غادر بلاده إلى ألمانيا 9 يوليو/تموز 2014 لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وقضى بها نحو 8 شهور قبل أن يعود للسلطنة في 23 مارس/آذار 2015.

وفي 14 فبراير/شباط 2016، غادر إلى ألمانيا مجددا "لمتابعة الفحوصات الطبية الدورية"، في رحلة استغرقت نحو شهرين، وعاد في 12 أبريل/نيسان من العام ذاته.