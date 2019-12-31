ترامب يحث العراق على ضرورة حماية الأمريكيين على أراضيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365

ذكر البيت الأبيض في بيان، مساء الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي وشدد على ضرورة حماية الأمريكيين والمنشآت الأمريكية، وذلك عقب مظاهرات عنيفة أمام سفارة واشنطن ببغداد.



وقال البيان: "ناقش الزعيمان القضايا الأمنية الإقليمية، وأكد الرئيس ترامب ضرورة حماية الأمريكيين والمنشآت الأمريكية في العراق".

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وحمل ترامب، في وقت سابق الثلاثاء، إيران مسؤولية اقتحام سفارة بلاده في بغداد.

وقال ترامب في تغريدة له على "تويتر": "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تنظيم هجوم على سفارتنا في بغداد، ونتوقع من قوات الأمن العراقية أن تحمي السفارة".

كما أدان الرئيس العراقي برهم صالح، محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدا أنها تعد تجاوزاً للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية.

وأضاف الرئيس العراقي، في بيان، أن الاحتجاج السلمي حق مشروع ومكفول حسب الدستور، لكن التعرض للبعثات الدبلوماسية يعد ضرباً لمصالح العراق وسمعته الدولية.