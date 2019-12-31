بعد استقرار حالته.. هاشتاج "قابوس بن سعيد" يتصدر تويتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365

تصدر هاشتاق #قابوس_بن_سعيد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في آخر أيام عام 2019، بعد إعلان التلفزيون الرسمي استقرار الحالة الصحية للسلطان قابوس.

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وعبّر أغلب المغردين على "تويتر" في سلطنة عمان عن السرور والفرح بخبر الصحة الجيدة للسلطان قابوس بن سعيد.

وأكد ديوان البلاط السلطاني في عمان أن الحالة الصحية للسلطان قابوس بن سعيد مستقرة، وأنه يتابع برنامج العلاج.

وقال الديوان، في بيان، إن "السلطان (قابوس) في حال مستقرة ولله الحمد والشكر ويتابع برنامج العلاج المقرر".

وأوضح البيان أن السلطان قابوس يوجه شكره وتقديره إلى الشعب "في كل أنحاء الوطن على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم، ‏سائلا الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله".