الرئيس العراقي: محاولة اقتحام السفارة الأميركية تجاوزًا للاتفاقات الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن «محاولة اقتحام السفارة الأميركية في بغداد يعد تجاوزًا للاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية».

وأوضح في بيان له، أن «التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق يعد ضربًا لمصالح العراق وسمعته الدولية»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء اليوم الثلاثاء.

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وأشار إلى أن «واجب القوات الأمنية العراقية حماية البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية والمصالح العامة والخاصة».

وأقيمت صباح اليوم مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول ‏الأحد.

واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعون الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي احتجاجًا على القصف الأمريكي.